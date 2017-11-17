США обеспокоены роспуском оппозиционной партии в Камбодже

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом пригрозил Камбодже "конкретными шагами" в связи с роспуском оппозиционной партии.

"США выражают глубокую обеспокоенность решением камбоджийского правительства распустить главную оппозиционную партию, Партии национального спасения Камбоджи (ПНСК). Это решение основано на безосновательных и политизированных обвинениях, что партия участвовала в заговоре с целью свержения правительства", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря президента США Сары Сандерс.

Сандерс также обвинила правительство Камбоджи в ограничении гражданских свобод, подавлении прессы и запрете участвовать в политической деятельности более чем 100 оппозиционерам. Все это, по заявлению Сандерс, ставит под вопрос экономическое развитие и репутацию Камбоджи.

"Соединенные Штаты предпримут конкретные шаги в ответ на действия правительства Камбоджи, которые вызывают глубокое сожаление. В качестве первого шага мы прекращаем поддержку национального комитета Камбоджи по проведению выборов и осуществления им предстоящих в 2018 году национальных выборов. При нынешнем курсе выборы в следующем году не будут легитимными, свободными или честными", — заявила Сандерс.

Она призвала Камбоджу "изменить курс", отменив решение по ПНСК.

Верховный суд Камбоджи принял в четверг постановление о роспуске Партии национального спасения Камбоджи, крупнейшей оппозиционной партии страны. По решению суда все депутаты парламента страны и местных выборных органов от ПНСК теряют мандаты, а 118 самых видных политиков, членов этой партии, включая ее лидера Кем Сокха и живущего в эмиграции основателя партии Сам Рейнси, отстранены от участия в любой политической деятельности на пять лет.

ПНСК имела 55 из 123 мест в парламенте Камбоджи, в то время как правящая Народная партия во главе с премьер-министром Хун Сеном контролирует 68 депутатских мест.

Кем Сокха, возглавивший оппозиционную партию после отъезда в эмиграцию Сам Рейнси, был арестован 3 сентября по обвинению в государственной измене и подготовке "цветной революции" с американской помощью.