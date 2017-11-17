МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. "Обличительные" откровения и подсчет "ножей в спину" украинских политиков являются очередной попыткой привлечь к себе внимание, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, слова которого опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

Так Мирончик прокомментировал слова первого вице-спикера Верховной рады Украины и депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирины Геращенко, которая ранее заявила, что Минск вонзил "нож в спину" Киеву, проголосовав против предложенной Киевом резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму.

"Что до не совсем адекватных заявлений в адрес Беларуси. Хорошо, что их авторы, в основном, — политические маргиналы либо лица, не наделенные реальной властью. Их "обличительные" откровения и подсчет "ножей в спину" адресованы украинской аудитории и являются очередной попыткой привлечь к себе внимание", — заявил Мирончик.

Однако эти заявления выходят за грани политического пиара, когда за ними следуют призывы "проводить диверсии" на территории Белоруссии, добавил дипломат, комментируя заявление депутата Киевского городского совета Игоря Мирошниченко о необходимости диверсий на территории Белоруссии для того, чтобы "вырвать эту страну из сферы влияния России".

"Тут нужно внимание либо врачей, либо правоохранительных органов. А лучше — и тех, и других", — заключил Мирончик.

Украинский проект резолюции по Крыму, который" осуждает ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма", призывает Россию обеспечить образование на украинском и крымско-татарском языках и разрешить Меджлис крымско-татарского народа*, был принят Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Его поддержало 71 государство, 25 стран, в том числе Россия, Белоруссия, Индия и Китай, выступили против, еще 77 стран воздержались. Проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

*Запрещенная в России экстремистская организация