МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. "Обличительные" откровения и подсчет "ножей в спину" украинских политиков являются очередной попыткой привлечь к себе внимание, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, слова которого опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.
Так Мирончик прокомментировал слова первого вице-спикера Верховной рады Украины и депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирины Геращенко, которая ранее заявила, что Минск вонзил "нож в спину" Киеву, проголосовав против предложенной Киевом резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму.
"Что до не совсем адекватных заявлений в адрес Беларуси. Хорошо, что их авторы, в основном, — политические маргиналы либо лица, не наделенные реальной властью. Их "обличительные" откровения и подсчет "ножей в спину" адресованы украинской аудитории и являются очередной попыткой привлечь к себе внимание", — заявил Мирончик.
"Тут нужно внимание либо врачей, либо правоохранительных органов. А лучше — и тех, и других", — заключил Мирончик.
*Запрещенная в России экстремистская организация