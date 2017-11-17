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Минск прокомментировал слова вице-спикера Рады о "ноже в спину"

05:5617.11.2017
(обновлено: 06:08 17.11.2017)
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© РИА Новости / Иван РудневПерейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фотоЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. "Обличительные" откровения и подсчет "ножей в спину" украинских политиков являются очередной попыткой привлечь к себе внимание, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, слова которого опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

Храм-маяк святителя Николая Чудотворца в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Депутат Рады о резолюции по Крыму: Минск вонзил Киеву "нож в спину"

Так Мирончик прокомментировал слова первого вице-спикера Верховной рады Украины и депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирины Геращенко, которая ранее заявила, что Минск вонзил "нож в спину" Киеву, проголосовав против предложенной Киевом резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму.

"Что до не совсем адекватных заявлений в адрес Беларуси. Хорошо, что их авторы, в основном, — политические маргиналы либо лица, не наделенные реальной властью. Их "обличительные" откровения и подсчет "ножей в спину" адресованы украинской аудитории и являются очередной попыткой привлечь к себе внимание", — заявил Мирончик.

Памятник затопленным кораблям в Севастополе. архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В Крыму прокомментировали принятую ГА ООН резолюцию по правам человека
Однако эти заявления выходят за грани политического пиара, когда за ними следуют призывы "проводить диверсии" на территории Белоруссии, добавил дипломат, комментируя заявление депутата Киевского городского совета Игоря Мирошниченко о необходимости диверсий на территории Белоруссии для того, чтобы "вырвать эту страну из сферы влияния России".

"Тут нужно внимание либо врачей, либо правоохранительных органов. А лучше — и тех, и других", — заключил Мирончик.

ООН. Архивное фото
© AFP 2017 / Jewel Samad
Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму
Украинский проект резолюции по Крыму, который" осуждает ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма", призывает Россию обеспечить образование на украинском и крымско-татарском языках и разрешить Меджлис крымско-татарского народа*, был принят Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Его поддержало 71 государство, 25 стран, в том числе Россия, Белоруссия, Индия и Китай, выступили против, еще 77 стран воздержались. Проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

*Запрещенная в России экстремистская организация

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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
demyan
"политические маргиналы" - отличная характеристика украинского правительства.
06:22
17.11.2017
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АНДРЕЙ КОННИН
Не только мы, теперь и Белоруссия поняла, что киевская хунта - это стадо неадекватов.
06:19
17.11.2017
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