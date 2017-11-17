Антонов рассказал, что госдеп готов к конструктивному диалогу

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Новый российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что госдепартамент США и другие американские ведомства показали готовность к конструктивному диалогу с ним. Об этом посол заявил в ходе выступления на приёме в российском посольстве.

Поводом для приема стало вручение послом верительных грамот президенту США Дональду Трампу, которое состоялось 8 сентября и ознаменовало вступление его в обязанности посла.

"Хотел бы отметить, что, несмотря на то что я приступил к работе в сложной ситуации, отношение ко мне в госдепартаменте США и других ведомствах, где я успел побывать за это время, приветливое и доброжелательное. При этом американские коллеги выражают настрой на конструктивный диалог", — сказал Антонов.

"Я и мои коллеги-дипломаты из российского посольства к такой работе готовы и намерены приложить максимум усилий для продвижения позитивной повестки дня в российско-американских делах", — добавил посол.