США заявили, что Судан намерен свернуть все торговые и военные связи с КНДР

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Госдеп США сообщает, что после поездки в Судан замгоссекретаря Джона Салливана Хартум заявил о намерении свернуть все торговые и военные связи с КНДР.

"После состоявшихся (в четверг) в Хартуме встреч первого заместителя госсекретаря Джона Салливана МИД Судана официально объявил о намерении свернуть все торговые и военные связи с КНДР", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Там отмечается, что США приветствуют решение и будут продолжать работу, чтобы оно было реализовано.

В госдепартаменте назвали изоляцию КНДР "главным приоритетом США и ключевым элементом поддержания мира и стабильности в мире".