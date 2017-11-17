Суд отказался менять условия домашнего ареста деловому партнеру Манафорта

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Суд федерального округа Колумбия в США в четверг отказал в изменении условий содержания под домашним арестом Ричарда Гейтса, который был деловым партнером бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

"Ходатайство защиты Гейтса об изменении условий его содержания отклонено", — говорится в постановлении судьи Эми Джексон, размещенном в судебной базе данных.

Судья отметила, что в ходатайстве содержалась просьба изменить условия для "ограниченных целей". Однако, по ее словам, "оно подразумевает разрешение входить и выходить из дома по всем причинам, или, по крайней мере, по всем видам деятельности, по которым покидают дома люди, не находящиеся под домашним арестом". В частности, речь идет о том, чтобы "отвозить детей в школу и из нее, посещать различные мероприятия с участием детей, участвовать в семейных встречах и рабочих встречах".

"В сущности, ответчик просит освободить его под подписку в предварительном порядке, тогда как он еще обсуждает с (прокуратурой) США условия освобождения под залог", — добавила Джексон.

Манафорт и Гейтс взяты под домашний арест. Им предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Обвинение считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.

Суд определил залог для Манафорта в 10 миллионов долларов, Гейтса — пять миллионов долларов. Защита заявила, что состояние Манафорта составляет 28 миллионов долларов, но прокурор в этом усомнился и считает, что сведения, подтверждающие способность оплатить 10-миллионный залог, пока не представлены.