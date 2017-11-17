Схватка геккона и змеи попала на видео

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Змея из семейства ужеобразных и геккон токи сцепились в схватке, которую заснял британский турист, отдыхавший в Паттайе. Видео публикует портал Pattaya One.

На записи видно, как геккон, сидящий на столбе, укусил и не выпускает змею, та отвечает удушающим приемом, набросив хвост на шею противника. После нескольких минут наблюдения британец вмешался в противостояние и разнял дерущихся, объяснив зрителям, что он любит гекконов и хочет помочь рептилии, оказавшейся в менее выгодном положении.

Жена туриста пыталась уговорить его не трогать рептилий, однако тот заявил, что не считает змею ядовитой.