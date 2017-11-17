В Британии рассказали, какими будут торговые отношения с ЕС после Brexit

ЛОНДОН, 17 ноя — РИА Новости, Наталья Копылова. Новые торговые отношения между Великобританией и Евросоюзом после Brexit будут ближе, чем с какой-либо третьей страной, заявил министр по делам Brexit Соединенного Королевства Дэвид Дэвис на экономическом форуме в Берлине, организованным изданием Suddeutsche Zeitung.

По его словам, Британия намного ближе Евросоюзу, чем какая-либо другая страна, не входящая в ЕС. Между европейским объединением и Соединенным Королевством, которое пока еще входит в Евросоюз, существуют тесные исторические, культурные и экономические связи, налажены устойчивые торговые отношения.

"Благодаря нашим общим ценностям и общей истории мы амбициозны и оптимистичны по поводу будущего партнерства с Европейским союзом. Конечно, жизнь изменится. Мы понимаем, что не можем покинуть ЕС и оставить все по-прежнему. И покинув ЕС, мы покинем единый рынок и Таможенный союз", — сказал Дэвис, выступление которого транслировалось на сайте форума.

Министр подчеркнул, что Британия будет стремиться к сотрудничеству, которое предполагает тесные экономические отношения с новыми правами и обязательствами сторон.

"Мы будем третьей стороной, не такой как другие. Более близкими, чем Канада, более крупными, чем Норвегия, и иметь уникальную интегрированность от энергетики до услуг. Ключевым моментом станет глубокое и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле, масштаб которого будет шире каких-либо других европейских соглашений", — заявил Дэвис.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по поводу условий выхода, однако процесс идет медленно и со значительными трудностями.