СМИ: бывший вице-президент сформирует в Зимбабве переходное правительство

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Уволенный вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, согласно планам военных, сформирует переходное правительство, которое будет управлять страной в течение пяти лет, пишет местная газета Financial Gazette со ссылкой на высокопоставленные источники.
По данным издания, в состав правительства Мнангагвы войдут представители оппозиции. Всеобщие выборы в Зимбабве, согласно плану военных, состоятся только через пять лет.Harare24 со ссылкой на знакомые с ситуацией источники информирует, что военным и Мугабе удалось договориться: в обмен на безопасность своей семьи он уйдет в отставку в декабре после конгресса правящей партии ZANU PF.
Financial Gazette пишет, что в случае отказа Мугабе уйти в отставку военные попросят парламент вынести вотум недоверия президенту или запустят процесс импичмента по обвинению в несоблюдении конституции.
Мнангагва занимал пост министра госбезопасности в составе первого правительства независимого Зимбабве, а на пост вице-президента был назначен в 2014 году. Тогда же в правящей партии произошел раскол по вопросу наследования верховной власти: часть функционеров поддерживала бывшего министра, другая группировка находилась на стороне супруги президента Грейс Мугабе.