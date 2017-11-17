СМИ: бывший вице-президент сформирует в Зимбабве переходное правительство

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Уволенный вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, согласно планам военных, сформирует переходное правительство, которое будет управлять страной в течение пяти лет, пишет местная газета Financial Gazette со ссылкой на высокопоставленные источники.

Военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Сообщалось, что его супруга и вероятный преемник Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство.

По данным издания, в состав правительства Мнангагвы войдут представители оппозиции. Всеобщие выборы в Зимбабве, согласно плану военных, состоятся только через пять лет.

В четверг состоялась встреча Мугабе с представителями армии. Агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в зимбабвийских ВС сообщало, что по ее итогам президент отказался уходить в отставку. Новостной портал Harare24 со ссылкой на знакомые с ситуацией источники информирует, что военным и Мугабе удалось договориться: в обмен на безопасность своей семьи он уйдет в отставку в декабре после конгресса правящей партии ZANU PF.

Financial Gazette пишет, что в случае отказа Мугабе уйти в отставку военные попросят парламент вынести вотум недоверия президенту или запустят процесс импичмента по обвинению в несоблюдении конституции.

В начале ноября президент Зимбабве, 93-летний Роберт Мугабе уволил своего заместителя Мнангагву, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных. В понедельник, 13 ноября, глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии ZANU PF, из которой был исключен Мнангагва.

Мнангагва занимал пост министра госбезопасности в составе первого правительства независимого Зимбабве, а на пост вице-президента был назначен в 2014 году. Тогда же в правящей партии произошел раскол по вопросу наследования верховной власти: часть функционеров поддерживала бывшего министра, другая группировка находилась на стороне супруги президента Грейс Мугабе.