"Посмотреть Крымский мост": в Сети высмеяли Порошенко за поездку на катере

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Комментаторы в Сети с иронией отнеслись к испытаниям катера УМС-1000 с участием президента Украины Петра Порошенко. Глава государства вместе с начальником Генштаба в ходе посещения отряда морской охраны Мариуполя вышел в открытое море. Ему также показали новую экипировку.

Ряд пользователей скептически отнеслись к выбору судна.

Что его тестировать, ему 5 лет уже. — ///ОПА \\\ИРА (@ruvrag) 16 ноября 2017 г.

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Дешевый популизм,раньше в Николаеве авианосцы строили сейчас катера,стыд и позор — ™СТАЛКЕР™ (@russia_stalker) 16 ноября 2017 г.

​Другие усомнились, что президент занят правильным дело.

Выпил, и потянуло на морскую прогулку?А…на Крымский мост посмотреть захотелось… — Daf (@Daf11914643) 16 ноября 2017 г.



Сразу несколько пользователей провели параллели между ВПК Украины и России.

​Патрульный катер проекта UMS-1000 имеет водоизмещение 7,4 т, длину 11,2 м, ширину 3,42 м и оснащается двумя дизельными двигателями Volvo Penta D6-330 мощностью по 330 л.с. Штатный экипаж три человека, суммарная вместимость до 15 человек.

