TransCanada закрыла часть трубопровода Keystone после утечки нефти в США

МЕХИКО, 17 ноя – РИА Новости. TransCanada закрыла часть трубопровода Keystone после утечки 5 тысяч баррелей нефти в американском штате Южная Дакота, сообщила компания.

Перекрыт участок от Хардисти в канадской Альберте до Кушинга (Оклахома, США) и от Хардисти до Вуд-Ривера и Патоки (Иллинойс, США). Южное ответвление трубы к Мексиканскому заливу продолжает работать.

Утечка была обнаружена утром в четверг после сигнала о падении давления, о ее причинах компания не сообщает.

Между тем, через несколько дней американский штат Небраска должен принять решение о расширении трубопроводной системы Keystone на своей территории.