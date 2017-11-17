Россия стала равноправным партнером Китая и США, заявил президент Чехии

ПРАГА, 17 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Развитие России после сложных 90-х позволило ей стать равноправным партнером Китая и США, заявил в четверг чешский президент Милош Земан, который готовится к визиту в РФ.

Ранее источник в канцелярии президента Чехии сообщил РИА Новости, что Земан по приглашению Путина посетит Россию с официальным визитом 20-24 ноября. В Сочи 21 ноября главу Чехии примет Путин, на другой день в Москве состоится встреча Земана с Медведевым и пройдет форум с участием российских и чешских предпринимателей. Кроме того, Земан посетит 23 ноября Екатеринбург, где состоится еще один российско-чешский предпринимательский форум.

"В начале 1990-х годов (в бывшем СССР) сложилась ситуация распада. Я не хочу приписывать вину за это Борису Ельцину или кому-то другому. Была встреча в Беловежской пуще, где после алкогольных посиделок все их участники решили, что (на месте СССР) возникнут самостоятельные государства", — сказал Земан, выступая по TV Barrandov.

После этого, по словам чешского президента, начала развиваться вторая фаза распада, а именно – провозглашение независимости некоторыми регионами России.

"Чтобы не допустить этого, не довести дело до дезинтеграции, каждая страна, не исключая России, нуждается в сильной личности во главе. Ну, а поскольку Россия такую сильную личность нашла, то постепенно начался ее подъем, и теперь Россия играет равноправную роль как партнер Китая и США", — заявил Земан.

"Что касается Европы, как партнера, то здесь все еще актуален вопрос (госсекретаря США Генри) Киссинджера: "А какой телефонный номер у Европы?" Потому что во главе ЕС до сих пор нет яркой, подчеркиваю – яркой личности", — добавил он.