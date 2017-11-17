Американка заявила, что Буш-старший домогался к ней в 1992 году

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американка обвинила Джорджа Буша-старшего в сексуальных домогательствах в 1992 году, когда он занимал должность президента США, сообщает телеканал CNN.

Ранее аналогичные обвинения в адрес Буша-старшего выдвинули шесть женщин, которые сообщили, что экс-президент дотрагивался до них во время совместного фотографирования в период с 2003 по 2016 год. Из рассказа 55-летней жительницы штата Мичиган следует, что политик позволял себе подобные вольности, находясь на посту главы государства (1988-1992 год).

По словам женщины, фотосессия с президентом, в ходе которой он позволил себе неподобающие прикосновения, состоялась в апреле 1992 года в Мичигане, куда Буш-старший прибыл в рамках кампании по переизбранию.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.