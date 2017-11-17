Пять населенных пунктов на юге Донбасса остались без света, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявил, что пять населенных пунктов на юге Донбасса обесточены из-за обстрела со стороны украинских силовиков.

"Пять населенных пунктов Новоазовского района обесточены в результате обстрела ЛЭП на юге ДНР со стороны ВСУ. Без света остались жители сел Коминтерново, Заиченко, Новая Таврия, Ленинское и Дзержинское", — сказал РИА Новости представитель ДНР в СЦКК.

За последние несколько дней это уже третий случай, когда села на юге ДНР из-за обстрела остаются без электроснабжения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.