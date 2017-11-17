В Индии тюменский бизнесмен разбился при полете на параплане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Тюменский бизнесмен Сергей Засекин разбился во вторник в Индии, летая на параплане, сообщил РИА Новости друг погибшего Антон.

Засекин уже второй российский парапланерист, который за последнее время погиб в Индии. По данным посольства РФ в Нью-Дели, в октябре там погиб парапланерист Рябов.

"Да, погиб", — сказал друг погибшего Антон, отвечая на вопрос, действительно ли в Индии погиб Сергей Засекин. "По перевозке тела пока информации нет. Власти Индии проводят расследование", — добавил собеседник агентства, уточнив, что этим сейчас занимается страховая компания.

По его словам, он знаком с Сергеем с 2000 года. Антон поделился информацией от очевидца гибели Сергея: "Вход в сильный поток, клевок в спираль, упустил клеванты, возможно, потерял сознание от перегрузки. Запаска не расчекована. Видели что он долго "падал". Руководитель полетов кричал по рации "Запаска!" Антон подчеркнул, что "параплан — довольно опасная штука, особенно в горах".

Собеседник агентства уточнил, что Сергею было 46 лет, у него остались жена Светлана и двое детей. "Старший Антон — взрослый, у него своя семья уже. Младшая — Леся. Школьница, 8 класс", — сообщил друг погибшего. Он назвал погибшего "прекрасным, светлым человеком", всегда готовым помочь и имеющим отличное чувство юмора. "Вместе делали первые шаги на сноуборде в начале 2000-х годов. Я помогал ему с этим. Вместе начинали сплавляться по рекам на Урале и Алтае. Вмести восходили на Килиманджаро. Путешествовали по Африке и Китаю", — рассказал Антон.

В группе Тюменского парапланерного клуба в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что родственники бизнесмена решают вопрос с транспортировкой тела и датой похорон. "В Индии трагически погиб наш друг, Засекин Сергей. Человек-праздник, муж и отец. Нет слов, чтобы понять это и принять. Сейчас решаются бюрократические и прочие вопросы по возвращению Сергея домой", — говорится в сообщении. Клуб также просит помочь семье погибшего. "Информация о дате похорон будет позже — как появится ясность", — отмечается в сообщении.