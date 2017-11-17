США и Китай продолжают работу по КНДР, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс рассказала, что президент США Дональд Трамп в ходе поездки в Китай четко обрисовал свою позицию по КНДР председателю КНР Си Цзиньпину, стороны будут продолжать сотрудничество, несмотря на расхождение во взглядах на проблему.

"Обе стороны ясно выразили свои позиции. Они разные. Мы договорились, что, несмотря на наши разные позиции, нам нужно двигаться дальше", — сказала Сандерс в ходе регулярного брифинга для журналистов.

Ранее Трамп заявил о том, что США и Китай не примут план "двойного замораживания" по КНДР, который предполагает остановку любых ядерных испытаний Пхеньяном, с одной стороны, и крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи — с другой.

План, который предполагает "двойное замораживание", предложила РФ совместно с Китаем. Согласно этой инициативе, лидер КНДР Ким Чен Ын замораживает любые ядерные испытания, любые пуски баллистических ракет, а США и Южная Корея замораживают крупномасштабные военные учения, которые постоянно используются КНДР как предлог для проведения испытаний. В Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.