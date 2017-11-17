Трамп объявит на следующей неделе, включать ли КНДР в спонсоры терроризма

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на следующей неделе объявит о решении, включать ли КНДР в список стран-спонсоров терроризма, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Насколько я понимаю, президент объявит об этом на следующей неделе", — сказала она на брифинге.

В начале ноября Трамп обещал "очень скоро" принять решение по внесению КНДР в список.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Западные политики указывают, что дальность полета межконтинентальных баллистических ракет, которые испытывает Северная Корея, скоро достигнет США.

В октябре 2008 года администрация Джорджа Буша объявила об исключении Северной Кореи из списка государств-спонсоров терроризма. Подобный шаг Вашингтона последовал после договоренности с КНДР о том, что эксперты МАГАТЭ будут иметь доступ на все заявленные агентством ядерные объекты Пхеньяна. Договоренности были достигнуты в рамках шестистороннего переговорного процесса с участием США, России, КНР, Японии и обеих Корей.