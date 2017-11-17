ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР, заявили в республике

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Украинские силовики в четверг вечером обстреляли три населенных пункта на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, были выпущены 24 мины различного калибра, сказал РИА Новости представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня вечером украинские силовики обстреляли из тяжелого вооружения жилые кварталы трех населенных пунктов ДНР. Огонь велся с направления Марьинки (населенный пункт под контролем силовиков на западных окраинах Донецка)", — сообщил представитель совместного центре.

В центре отметили, что по населенному пункту Александровка силовики выпустили 12 мин калибром 82 миллиметра. Обстрел продолжается.

"В 20.25 вооруженные силы Украины открыли огонь с направления Марьинка по западным окраинам Александровки с использованием минометов, СПГ и крупнокалиберных пулеметов. На данный момент выпущена одна мина калибром 120 миллиметров, 12 мин – калибром 82 миллиметра, три гранаты СПГ, обстрел продолжается. Жители домов, расположенных на окраине населенного пункта, укрываются в подвалах", — сказал представитель центра.

По его данным, обстрел из минометов разного калибра, гранатометов и стрелкового оружия велся также по Петровскому району Донецка и поселку Старомихайловка.

"В 21.30 украинские силовики продолжили обстрел с того же направления. Был открыт огонь по "жилплощадке" поселка Трудовские, Петровского района Донецка. На данный момент выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, пять мин калибром 82 миллиметра, восемь гранат СПГ. В это же время с того же направления ВСУ произвели десять выстрелов из БМП по Старомихайловка, также применялось крупнокалиберное оружие", — сказали в совместном центре.