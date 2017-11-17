В ДНР рассчитывают на большой обмен пленными с Киевом до конца года

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин считает, что большой обмен пленными между Киевом и Донбассом может состояться до конца года.

Ранее в среду президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Украина готова освободить 306 человек, ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.

"Украина максимально затягивала время, и, наверное, только такое активное вмешательство со стороны президента России, наверное, может подтолкнуть ситуацию к тому, что до конца года мы все-таки добьемся большого обмена", — сказал Пушилин в эфире "Россия 24".

Он заявил, что ранее в гуманитарной подгруппе по Донбассу была достигнута договоренность сначала обменять всех установленных лиц — однако Киев начал искать уловки, чтобы этого не делать.

"Все удерживаемые у нас — это люди, которые были задержаны на поле боя с оружием в руках, которые уничтожали гражданское население. Тем не менее мы готовы их отдавать. А Украина пытается даже политзаключенных переквалифицировать и не отдавать их", — сказал Пушилин.

"Мы часто делаем жесты доброй воли в надежде, что Киев тоже пойдет хотя бы в каких-то местах навстречу, но зачастую этого не происходит", — добавил полпред ДНР.