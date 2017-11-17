В ДНР рассчитывают на большой обмен пленными с Киевом до конца года

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин считает, что большой обмен пленными между Киевом и Донбассом может состояться до конца года.
"Украина максимально затягивала время, и, наверное, только такое активное вмешательство со стороны президента России, наверное, может подтолкнуть ситуацию к тому, что до конца года мы все-таки добьемся большого обмена", — сказал Пушилин в эфире "Россия 24".
"Все удерживаемые у нас — это люди, которые были задержаны на поле боя с оружием в руках, которые уничтожали гражданское население. Тем не менее мы готовы их отдавать. А Украина пытается даже политзаключенных переквалифицировать и не отдавать их", — сказал Пушилин.
"Мы часто делаем жесты доброй воли в надежде, что Киев тоже пойдет хотя бы в каких-то местах навстречу, но зачастую этого не происходит", — добавил полпред ДНР.