Елисейский дворец сообщил, что встреча Харири и Макрона пройдет в субботу

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Объявивший о своей отставке премьер-министр Ливана Саад Харири в субботу посетит Францию и встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном, сообщил Елисейский дворец.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Харири принял приглашение Макрона посетить Францию, но дата поездки пока не установлена.

"Администрация (Макрона) подтверждает прибытие Саада Харири и его встречу с президентом (Франции) в субботу",- говорится в коммюнике Елисейского дворца, которое цитирует телеканал BFMTV.

Харири 4 ноября, находясь в Эр-Рияде, неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении. Президент Ливана Мишель Аун потребовал от Саудовской Аравии объяснить, что до сих пор мешает премьеру вернуться в Ливан и обосновать свою отставку лично.