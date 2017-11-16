Заклеенная скотчем зарядка от iPhone погубила школьницу из Вьетнама

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Школьница из Вьетнама погибла от удара током, дотронувшись во сне до неисправного провода от зарядного устройства для iPhone, пишет Daily Mail.

Четырнадцатилетняя Ле Тхи Соан, по всей видимости, неудачно повернулась во сне и задела поврежденный кабель зарядного устройства, коснувшись оголившегося провода под напряжением.

Родители обнаружили дочь, лежащую без сознания, только утром. Несмотря на то, что ее оперативно доставили в больницу, врачам не удалось спасти девочку. Причиной смерти медики назвали поражение электротоком.

Полицейские нашли на кровати зарядное устройство, которое, по их версии, школьница подключила к сети перед тем, как лечь спать. Изоляция кабеля зарядного устройства была повреждена, однако девочка продолжала им пользоваться, попытавшись заклеить шнур скотчем.