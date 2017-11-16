В Пентагоне заявили, что США теряют военное преимущество над конкурентами

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. США теряют свое военное преимущество над конкурентами, в частности, над Россией и Китаем, заявил глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

Фрагменты его выступления в университете Тафта в штате Массачусетс распространил в четверг Пентагон.

Данфорд подчеркнул, что Россия, Китай и другие страны изучили американские методы ведения военных действий и разработали свои возможности и стратегии таким образом, чтобы свести к минимуму преимущество Вашингтона.

"Если взять в качестве примера военно-морской альянс в Европе, Россия понимает, что трансатлантические связи чрезвычайно важны для нас с точки зрения выполнения обязательств в рамках НАТО", — сказал Данфорд.

"В последние 10-15 лет наше превосходство стало более размытым, оно уже не такое существенное, как было раньше", — отметил глава Комитета начальников штабов.