Трампу на подпись направили оборонный бюджет США объемом 692 млрд долларов

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Сенат США вслед за палатой представителей принял по упрощенной процедуре и направил на подпись президенту Дональду Трампу оборонный бюджет на 2018 год, предусматривающий среди прочего выделение 4,6 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе.

Бюджет объемом в 692 миллиарда долларов предполагает ряд мер, связанных с Россией. В частности, он выделяет 4,6 миллиарда на инициативу по поддержке союзников в Европе, направленную на сдерживание России.

Законопроект также продлевает запрет на сотрудничество с российским Минобороны и обязывает Трампа доложить конгрессу о любых возможных договоренностях с Россией по урегулированию в Сирии.

Конгресс США намерен обязать президента сообщать о российских чиновниках, против которых нужно вводить санкции за "нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности" (ДРСМД). Кроме того, 58 миллионов долларов выделяются на разработку ракеты наземного базирования, которая, по утверждению конгресса, не должна нарушать договор. США и Россия обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД.

Кроме того, от Трампа требуют разработать санкции на случай нарушения Россией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Конгресс не поясняет свою позицию насчет того, нарушает Россия договор или нет.

Кроме того, бюджет предполагает военную помощь Украине на 350 миллионов долларов, половина из этой суммы может быть выделена лишь по результатам реформ в военной сфере.