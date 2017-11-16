Госдеп назвал Россию "угрозой от Балтики до Черного моря"

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. США считают Россию "угрозой от Балтики до Черного моря", заявил советник госсекретаря, директор по политическому планированию в госдепартаменте Брайан Хук.
"Россия модернизирует армию и ядерный арсенал, а также средства доставки. Она разработала крылатую ракету, способную нести ядерное оружие, явно нарушая договор РСМД", — добавил он.
Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор о РСМД. В конгрессе США довольно часто звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.
При этом Пентагон, госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома продолжают заявлять, что договор о РСМД отвечает интересам США. Официальных попыток выйти из договора США не предпринимали.
В МИД РФ заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Лавров также подчеркивал, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.