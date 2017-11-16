США не готовы к масштабным соглашениям с РФ и Китаем со взаимными уступками

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. США не готовы к масштабным политическим соглашениям с Россией или КНР, которые предусматривали бы взаимные уступки по принципиальным политическим вопросам, заявил советник госсекретаря, директор по политическому планированию в госдепартаменте США Брайан Хук.

"Госсекретарь (Рекс) Тиллерсон ясно дал понять русским, что "большого соглашения" не будет. Не будет соглашения вроде того, что если Россия сделает что-то в Сирии, то будет какой-то вспомогательный эффект на Украине. То же мы говорили и китайцам… Если они помогут нам по Северной Корее, это не значит, что будут изменения в наших политических целях по экономике", — сказал Хук, выступая на конференции в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.