Япония наградила смотрителя кладбища в Ташкенте императорским орденом

ТАШКЕНТ, 16 ноя – РИА Новости. Правительство Японии наградило императорским орденом узбекистанца Мирокила Фозилова, который ухаживал за могилами граждан Страны восходящего солнца, сообщает Sputnik Узбекистан.

Фозилов в течение 40 лет занимался благоустройством могил японских граждан на кладбище "Фозил-Ота" Яккасарайского района Ташкента. Здесь похоронены в основном японские военнопленные, попавшие в узбекскую столицу сразу после завершения Второй мировой войны.

Семидесятипятилетний Фозилов получил "Орден восходящего солнца, серебряных лучей" за заслуги в сохранении истории японских интернированных лиц в Узбекистане и охране кладбища, сообщили в посольстве Японии в республике.

Отец Фозилова также был смотрителем кладбища японских граждан и занимался этим в течение 60 лет. В связи с этим по поручению первого руководителя Узбекистана Ислама Каримов кладбище переименовали в "Фозил-Ота" в честь смотрителя.

Согласно документам МВД СССР, хранящимся в Государственном архиве России, в 1945 году советскими войсками были взяты в плен почти 640 тысяч военнослужащих японской императорской армии.

Из них в период с 1945 по 1956 год были освобождены почти 547 тысяч человек.

Из документов следует, что в плену умерли свыше 61 тысяч японцев.

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