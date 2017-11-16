Палата представителей конгресса США утвердила проект о налоговой реформе

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Палата представителей конгресса США утвердила законопроект о налоговой реформе, свидетельствуют результаты состоявшегося в четверг голосования.
Законопроект на следующем этапе должен пройти утверждение в сенате.
Республиканцы в палате представителей конгресса США ранее распространили предложения по налоговой реформе. Ключевое изменение — снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%.
Кроме того предложены изменения в налогообложении физических лиц. Так, вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога предложены всего три категории налогообложения в зависимости от дохода: 12%, 25% и 35%.
Сейчас минимальный подоходный федеральный налог составляет 10%, однако республиканцы заявляют, что повышение ставки не скажется на наименее богатых из-за планирующегося повышения налоговых вычетов.