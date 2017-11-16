Палата представителей конгресса США утвердила проект о налоговой реформе

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Палата представителей конгресса США утвердила законопроект о налоговой реформе, свидетельствуют результаты состоявшегося в четверг голосования.

За проект реформы проголосовали 227 членов палаты, 205 высказались против. Для прохождения законопроекта в нижней палате конгресса, состоящей из 435 представителей, необходимо большинство в 218 голосов. На сегодня республиканцы занимают 240 кресел палаты, у демократов 194 места.

Законопроект на следующем этапе должен пройти утверждение в сенате.

Республиканцы в палате представителей конгресса США ранее распространили предложения по налоговой реформе. Ключевое изменение — снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%.

Кроме того предложены изменения в налогообложении физических лиц. Так, вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога предложены всего три категории налогообложения в зависимости от дохода: 12%, 25% и 35%.

Также сохранится четвертая максимальная шкала в 39,6%, но она затронет лишь тех американцев, которые зарабатывают более 500 тысяч долларов на одного человека или 1 миллиона на семейную пару.

Сейчас минимальный подоходный федеральный налог составляет 10%, однако республиканцы заявляют, что повышение ставки не скажется на наименее богатых из-за планирующегося повышения налоговых вычетов.