Депутат назвал доклад TI новым шагом по дискредитации политсистемы в России

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Первый зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов поставил под сомнения выводы, сделанные в докладе общественной организации Transparency International Russia, где говорится о непрозрачности финансирования российских политических партий и избирательных кампаний в РФ. По его мнению, это очередной шаг по дискредитации российской политической системы РФ перед президентскими выборами.

"Я бы предпочел, чтобы Transparency International обратила внимание на финансирование выборов в США, Великобритании и некоторых других странах Западной Европы, где законодательство, регулирующее получение политическими партиями и отдельными кандидатами средств на выборах, гораздо менее прозрачно и менее детально, чем в РФ, и гораздо меньше контроля", — сказал РИА Новости Емельянов.

По его мнению, Transparency International не является по сути независимой организацией. "Это один из политических рычагов влияния на общественное мнение в зарубежных странах со стороны США и их союзников. Поэтому серьезно относиться к ее (организации) исследования просто невозможно. Совершенно очевидно, что это очередной шаг по дискредитации российской политической системы и все это связано с предстоящими выборами президента РФ", — полагает парламентарий.

Transparency International Russia – российский филиал международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, которая выступает за предотвращение коррупции через обеспечение действенности антикоррупционных механизмов.

Финансируется Transparency International в основном за счет дотаций правительств, в частности США, Германии, Великобритании, Европейской Комиссии, а также средств частных фондов таких как Агентство международного развития (USAID), Национальный фонд за демократию (NED), Фондом Сороса.

В апреле 2015 года Минюст РФ включил Transparency International Russia в реестр "иностранных агентов", посчитав, что получающая зарубежное финансирование организация, занимается политической деятельностью.

Основных руководителей Transparency International подозревают в частности в связях с американским ЦРУ и британской разведкой Ми-6. Так, основатель TI Петер Эйген ранее работал консультантом в Фонде Форда, который обвиняют в том, что он является "крышей" ЦРУ и фонде Карнеги за международный мир — другой ширме американской разведки. Американский филиал организации был основан Майклом Хершманом, бывшим офицером военной разведки, вторым человеком в USAID, который сегодня руководит антитеррористическим отделом в Торговой палате США.