Депутат назвал доклад TI новым шагом по дискредитации политсистемы в России

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Первый зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов поставил под сомнения выводы, сделанные в докладе общественной организации Transparency International Russia, где говорится о непрозрачности финансирования российских политических партий и избирательных кампаний в РФ. По его мнению, это очередной шаг по дискредитации российской политической системы РФ перед президентскими выборами.
По его мнению, Transparency International не является по сути независимой организацией. "Это один из политических рычагов влияния на общественное мнение в зарубежных странах со стороны США и их союзников. Поэтому серьезно относиться к ее (организации) исследования просто невозможно. Совершенно очевидно, что это очередной шаг по дискредитации российской политической системы и все это связано с предстоящими выборами президента РФ", — полагает парламентарий.
Transparency International Russia – российский филиал международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, которая выступает за предотвращение коррупции через обеспечение действенности антикоррупционных механизмов.
Финансируется Transparency International в основном за счет дотаций правительств, в частности США, Германии, Великобритании, Европейской Комиссии, а также средств частных фондов таких как Агентство международного развития (USAID), Национальный фонд за демократию (NED), Фондом Сороса.
Основных руководителей Transparency International подозревают в частности в связях с американским ЦРУ и британской разведкой Ми-6. Так, основатель TI Петер Эйген ранее работал консультантом в Фонде Форда, который обвиняют в том, что он является "крышей" ЦРУ и фонде Карнеги за международный мир — другой ширме американской разведки. Американский филиал организации был основан Майклом Хершманом, бывшим офицером военной разведки, вторым человеком в USAID, который сегодня руководит антитеррористическим отделом в Торговой палате США.