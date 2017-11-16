ЛОНДОН, 16 ноя — РИА Новости, Наталья Копылова. Многие британцы хотели бы провести еще один референдум по Brexit, чтобы еще раз подтвердить консенсус по столь важному решению, считает глава американского банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн.Twitter.
Ранее Бланкфейн неоднократно выражал свою озабоченность предстоящим Brexit и намекал, что в скором будущем будет проводить больше времени во Франкфурте-на-Майне. В то же время, Goldman Sachs продолжает инвестировать в строительство своего самого большого европейского офиса, который будет располагаться в британской столице.
Руководство американского инвестбанка, располагающего в Великобритании штатом около 6 тысяч человек, неоднократно заявляло, что в 2018 году в случае необходимости начнет перемещать своих сотрудников из Лондона в различные города Евросоюза.