Американец отсидел 46 лет за преступления, которых не совершал

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американец, отсидевший в тюрьме 46 лет за преступление, которого не совершал, вышел на свободу после отмены приговора, сообщает The Independent.

Уилберта Джонса задержали в 1971 году по подозрению в похищении медсестры в городе Батон-Руж. По версии следствия, Джонс, которому тогда было 19 лет, на парковке у госпиталя угрожал женщине пистолетом, увел за здание и там изнасиловал. В 1974 его осудили и приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Единственным основанием для осуждения Джонса стали показания потерпевшей — та опознала его на одной из фотографий, предложенных ей полицейскими. Тем не менее, она заявила, что насильник был выше Джонса и имел намного более грубый голос.

Защитники Джонса выяснили, что описание, данное пострадавшей, соответствует другому мужчине, которого задержали по подозрению в попытке изнасилования спустя 27 дней после первого случая. Этот же человек в 1973 был вновь задержан по такому же обвинению, но был осужден лишь за вооруженное ограбление.

Адвокаты Джонса также напомнили суду о его примерном поведении в тюрьме и пожилом возрасте. Они также напомнили, что муж изнасилованной медсестры, которая умерла в 2008 году, не возражал против его освобождения.

По словам судьи, который председательствовал на процессе по пересмотру дела, доказательства вины Джонса были "в лучшем случае слабыми". Кроме того, он отметил, что обвинение на первом процессе скрыло от суда факты, которые могли бы помочь установить его невиновность."Иногда у судов уходит много времени, чтобы признать ошибки", — заявила адвокат Джонса Эмили Моу.