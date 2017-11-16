В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двух сталкеров

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Украинские полицейские задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции двух сталкеров, заявили в четверг в пресс-службе управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

"Сегодня во время патрулирования в городе Припять полицейские обнаружили 21-летнего жителя Донецкой области и 20-летнюю гражданку Российской Федерации, которые вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", — говорится в сообщении полиции на Facebook

Задержанных доставили в отделение полиции, составили административные протоколы, им грозит штраф. Как отмечается, гражданку РФ доставили в отделение миграционной службы, ей сократили срок пребывания в стране.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

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