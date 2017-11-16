В ООН назвали недостаточным уровень взаимодействия по борьбе с терроризмом

ЛОНДОН, 16 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что уровень международного взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом оставляет желать лучшего.

"В мире глобализации упущения одной страны могут быстро обернуться угрозой для ее соседей и для более дальних стран. Поэтому нашими задачами должны быть единство, солидарность и совместная работа", — сказал генсек ООН, выступая в четверг вечером в Лондонском университете.

"До сих пор нет консенсуса по всеобъемлющей конвенции по международному терроризму", — сказал Гутерреш, отметив, впрочем, что по этому поводу есть 19 различных международных конвенций и различных региональных соглашений.

Отметив, что страны-члены ООН должны усиливать борьбу с источниками финансирования терроризма и отмыванием денег, Гутерреш, однако, подчеркнул, что одних этих усилий недостаточно.

"Спецслужбы на местах также должны улучшить обмен информацией, и работать в этом направлении", — сказал он.

"Наступил момент для начала новой эпохи в деле обмена разведданными, совместных усилий, направленных на спасение жизней", — сказал Гутерреш.

"В качестве небольшого вклада в это дело в следующем году я намерен собрать первый в истории саммит глав контртеррористических ведомств для стимуляции создания новых партнерств и укрепления доверительных отношений", — отметил генсек ООН.