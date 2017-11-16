Генсек ООН: боевики, возвращающиеся из зон конфликта, должны быть наказаны

ЛОНДОН, 16 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает необходимым условием борьбы с терроризмом неизбежность наказания возвращающихся из зон конфликта боевиков.

"Нам нужно тесное межгосударственное сотрудничество для того, чтобы хорошо обученных террористов, отправившихся воевать в зону конфликта и чинящих там насилие, в случае возвращения ждало преследование по национальным законам", — сказал Гутерреш, выступая в четверг в Лондонском университете с речью, посвященной вопросам борьбы с терроризмом.

Он также подчеркнул, что власти стран-членов ООН должны более активно предпринимать меры по предотвращению радикализации молодежи, в том числе, через интернет.

"Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube создали антитеррористическое партнерство, "Глобальный интернет-форум по борьбе с терроризмом", направленное на распространение экстремистского контента. Это начало. Мы должны продолжать", — отметил Гутерреш.

"Кроме того, развитие — это лучший способ борьбы с бедностью, неравенством и отсутствием возможностей и социальных служб, факторами, которые плодят отчаяние", — сказал Гутерреш, назвавший предотвращение конфликтов в числе необходимых условий борьбы с терроризмом.