В Таллине у посольства Латвии прошел пикет в поддержку русских школ

ТАЛЛИН, 16 ноя ─ РИА Новости. Пикет в поддержку русского образования в Латвии прошел в четверг у латвийского посольства в Таллине, сообщила общественная организация "Русская школа Эстонии" (РШЭ).

По словам председателя правления РШЭ Мстислава Русакова, активисты пришли на пикет, чтобы поддержать русских жителей Латвии в их борьбе за право обучения на родном языке. Ранее министр образования Латвии Карлис Шадурскис сообщил, что с 2020–2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

"К сожалению, из Латвии приходят тревожные новости. Согласно новым планам латвийских властей, старшие классы русских школ Латвии планируется, за исключением нескольких этнокультурных предметов, перевести на латышский язык обучения к 2020-2021 году", — сказал Русаков журналистам.

Кроме представителей РШЭ на пикет вышли активисты Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), Координационного совета российских соотечественников Эстонии (КСРСЭ) и общественной организации "Российские соотечественники Европы". Собравшиеся держали в руках плакаты с требованиями прекратить дискриминацию русского языка в Латвии.

В этот же день в Риге прошло шествие в защиту русских школ Латвии, в котором, по информации организаторов, приняли участие около 5 тысяч человек.

В Латвии только один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения. В республике работают 313 средних школ и 22 вечерних. Из них, по данным министерства образования, 107 школ осуществляют билингвальные программы обучения: 60% предметов — на латышском, 40% — на языке национальных меньшинств (русском, украинском, польском). В том числе 99 школ ведут обучение с использованием русского языка.