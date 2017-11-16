Сенатор США извинился перед женщиной, обвинившей его в домогательствах

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Сенатор США Эл Франкен извинился перед женщиной, обвинившей его в домогательствах.

Ранее модель и журналистка Лиэнн Туиден заявила, что в 2006 году, еще до избрания в сенат, шоумен Франкен насильно поцеловал ее во время репетиции скетча. Инцидент произошел во время поездки на Ближний Восток, где оба участвовали в развлекательной программе для военнослужащих США. На обратном пути, когда Туиден заснула в самолете, Франкен схватил ее за грудь и попросил одного из спутников это сфотографировать. Туиден приложила фотографию к своему открытому письму.

"Мои воспоминания о репетиции отличаются (от воспоминаний Туиден), но я искренне извиняюсь перед Лиэнн. Что до фотографии, то, очевидно, я хотел, чтобы она была смешной, но она такой не была. Я не должен был этого делать", — заявил Франкен.