Адвокат Младича заявил, что узнал о состоянии его здоровья благодаря России

БЕЛГРАД, 16 ноя — РИА Новости. Защита экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, который перенес два инсульта и инфаркт, получила от Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) информацию о состоянии его здоровья благодаря вмешательству России, заявил РИА Новости руководитель адвокатской группы Бранко Лукич.

МТБЮ обвиняет генерала Младича в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Прокуратура требует для экс-командующего боснийских сербов пожизненного заключения. Вынесение приговора назначено на 22 ноября. Защита обвиняемого указывает, что состояние здоровья генерала и применяемое медиками МТБЮ лечение в последнее время являются одними из ключевых вопросов.

"Мы уже несколько лет, практически с того момента, как генерал был доставлен в трибунал, пытаемся получить его медицинскую документацию. Доступ к ней нам предоставлялся избирательно, никогда — в полном объеме. Большую часть документов мы получили, только когда подключилась Россия и дала гарантии для отпуска генерала на лечение. Тогда, после вмешательства России, мы получили большую часть материалов", — заявил Лукич.

Руководитель адвокатской группы уточнил, что первая часть медицинских бумаг была предоставлена ему и коллегам после российского вмешательства, вторая — после запроса в начале ноября об отсрочке даты вынесения вердикта.

"Когда мы получили документы и начали переговоры о точной дате прибытия врачей, руководитель медиков тюрьмы ООН (где содержатся обвиняемые МТБЮ) предложил суду запретить посещения врачами генерала Младича и других обвиняемых, пока не будут вынесены приговоры. Для нас данное решение необъяснимо. Сначала этот медик утверждает, что состояние генерала Младича стабильно, а потом — что посещение врачей может ухудшить состояние его здоровья", — отметил Лукич.

Главный защитник Младича назвал сложившуюся ситуацию нонсенсом и заметил, что случаи нанесение вреда здоровью пациента в ходе обычного осмотра, без врачебного вмешательства, "не зафиксированы в медицинской практике". "Данная позиция секретариата, тюрьмы ООН и самого трибунала, конечно, вызывает у нас сомнения в добронамеренности этих структур по отношению к нашему подзащитному генералу Младичу", — подчеркнул собеседник агентства.

Адвокат Младича также поделился собственными наблюдениями и впечатлением своего коллеги Драгана Иветича, который постоянно находится в Гааге и регулярно контактирует с генералом. "Состояние подзащитного в последний год резко ухудшается, и даже по документам, которые мы получили от трибунала, хотя и некорректно составленным, можно видеть, что генерал за это время перенес еще два или три микроинсульта. Таким образом, наши наблюдения как неспециалистов в медицине полностью подтверждаются медицинскими документами, которые нам предоставлены", — резюмировал Лукич.

Международные гарантии

В начале октября Минюст Сербии сообщил, что предоставил МТБЮ необходимые гарантии для обследования и лечения Младича в Белграде.

Ранее МИД России сообщил, что 20 марта адвокаты бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской направили в МТБЮ процессуальное ходатайство о временном освобождении обвиняемого и его переводе на лечение в Россию. Как отмечало ведомство, руководствуясь соображениями гуманности, Российская Федерация откликнулась на просьбу сербского генерала и предоставила МТБЮ соответствующие гарантии для положительного решения вопроса".

До этого защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала от трибунала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Однако трибунал отказал в запросе на отпуск его для лечения в РФ в мае текущего года с формулировкой, что "не уверен, что обвиняемый вернется в суд".

Семья опасается за здоровье и жизнь Ратко Младича, перенесшего два инсульта и инфаркт, и настаивает на необходимости его лечения вне Гаагского трибунала.

Процесс по делу генерала Младича начался 16 мая 2012 года. Во время конфликта генерал Младич командовал армией Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Он 16 лет скрывался от международного правосудия, был арестован сербскими властями в 2011 году и передан МТБЮ. Свою вину Младич отрицает.