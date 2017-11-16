В ДНР заявили о готовности к дипломатическому решению конфликта

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Киев не может выполнить даже незначительные договоренности в рамках минского процесса, самопровозглашенная Донецкая народная республика надеется на дипломатическое урегулирование конфликта и готова к практическим шагам, заявил РИА Новости представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Вместе с тем, по его словам, ДНР не оставляет надежды на дипломатическое урегулирование конфликта и всегда готова к практическим шагам реализации договоренностей.
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