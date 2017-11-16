В ДНР заявили о готовности к дипломатическому решению конфликта

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Киев не может выполнить даже незначительные договоренности в рамках минского процесса, самопровозглашенная Донецкая народная республика надеется на дипломатическое урегулирование конфликта и готова к практическим шагам, заявил РИА Новости представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Допускаем, что в некоторых моментах украинская сторона не может выполнить даже незначительные договоренности в связи с ситуацией в самом Киеве и огромным влиянием радикалов. В силу внешней зависимости и отсутствия строгой вертикали власти украинская сторона выступает как недоговороспособная и неполномочная выполнять свои обязательства", — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, ДНР не оставляет надежды на дипломатическое урегулирование конфликта и всегда готова к практическим шагам реализации договоренностей.