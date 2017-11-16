Италия намерена строить с Чечней крепкие экономические связи

ГРОЗНЫЙ, 16 ноя — РИА Новости. Группа итальянских бизнесменов и дипломатов ознакомилась в четверг с инвестиционными возможностями Чечни. Италия намерена развивать экономическое и культурное сотрудничество с регионом, заявил на встрече в Грозном с членами чеченского правительства и бизнесменами глава торгово-экономического отдела посольства Италии в Москве, первый советник посла Никколо Фонтана.
"Уверен, что сегодняшняя наша встреча — это предпосылка того, что мы будем видеться чаще и строить успешные и крепкие связи в сфере экономики и культуры на долгое время. Традиционно, Россия и Италия всегда поддерживали двустороннее сотрудничество. Я надеюсь, что бизнесмены Чеченской республики будут ведущими игроками в развитии этих связей", — заявил Фонтано.
"Ни для кого не секрет, что наш регион развивается быстрыми темпами. В послевоенный период субъект развивался за счет бюджетных вливаний, но на сегодняшний день глава Чечни Рамзан Кадыров поставил задачу постепенно перейти от бюджетного финансирования к развитию инвестиционной деятельности. В республике создана нормативно-правовая база, которая предоставляет инвесторам максимально комфортные условия для ведения бизнеса, а также защищает их интересы", — подчеркнул вице-премьер.
Генеральный консул Италии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани заметил, что открытие в этом году визового центра в Грозном значительно облегчит реализацию проектов на административном, экономическом и туристическом уровне.
Проект с участием итальянских предпринимателей "Италия встречает Кавказ" проходит при поддержке посольства Италии в Москве и генконсульства в Краснодаре совместно с Итало-Российской торговой палатой и ассоциацией предпринимателей "Джим-Унимпреза" (Gim-Unimpresa).