Италия намерена строить с Чечней крепкие экономические связи

ГРОЗНЫЙ, 16 ноя — РИА Новости. Группа итальянских бизнесменов и дипломатов ознакомилась в четверг с инвестиционными возможностями Чечни. Италия намерена развивать экономическое и культурное сотрудничество с регионом, заявил на встрече в Грозном с членами чеченского правительства и бизнесменами глава торгово-экономического отдела посольства Италии в Москве, первый советник посла Никколо Фонтана.

Дипломаты и представители свыше 30 итальянских компаний прибыли в Грозный в рамках проекта "Италия встречает Кавказ", направленного на развитие деловых отношений между Италией и северо-кавказскими регионами. Бизнес-миссия стартовала в среду в Северной Осетии, после Чечни предприниматели посетят Дагестан.

"Уверен, что сегодняшняя наша встреча — это предпосылка того, что мы будем видеться чаще и строить успешные и крепкие связи в сфере экономики и культуры на долгое время. Традиционно, Россия и Италия всегда поддерживали двустороннее сотрудничество. Я надеюсь, что бизнесмены Чеченской республики будут ведущими игроками в развитии этих связей", — заявил Фонтано.

Вице-премьер чеченского правительства Хасан Хакимов в своем выступлении подчеркнул, что для Чечни крайне важен интерес, который проявляют к региону итальянские предприниматели, и заверил, что в республике созданы максимально комфортные условия для ведения бизнеса.

"Ни для кого не секрет, что наш регион развивается быстрыми темпами. В послевоенный период субъект развивался за счет бюджетных вливаний, но на сегодняшний день глава Чечни Рамзан Кадыров поставил задачу постепенно перейти от бюджетного финансирования к развитию инвестиционной деятельности. В республике создана нормативно-правовая база, которая предоставляет инвесторам максимально комфортные условия для ведения бизнеса, а также защищает их интересы", — подчеркнул вице-премьер.

Генеральный консул Италии в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани заметил, что открытие в этом году визового центра в Грозном значительно облегчит реализацию проектов на административном, экономическом и туристическом уровне.

Гости ознакомились с инвестиционными проектами, представленными властями республики, приняли участие в "Круглых столах" в министерствах и ведомствах Чечни.

Проект с участием итальянских предпринимателей "Италия встречает Кавказ" проходит при поддержке посольства Италии в Москве и генконсульства в Краснодаре совместно с Итало-Российской торговой палатой и ассоциацией предпринимателей "Джим-Унимпреза" (Gim-Unimpresa).