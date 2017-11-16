Украинский "Оппозиционный блок" называет дело против Балицкого заказным

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Фракция "Оппозиционный блок" в украинском парламенте называет возбужденное прокуратурой Запорожской области уголовное дело против депутата Евгения Балицкого заказным и считает это "политической местью" за принципиальную позицию партии.

Ранее депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий выразил мнение, что если украинские власти продолжат придерживаться философии, направленной на избавление от инакомыслящих, то может произойти дальнейшее отделение территорий. Прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело против депутата в связи с его высказываниями.

"Мы расцениваем действия Запорожской прокуратуры как политическую месть за принципиальную позицию партии в вопросе отстаивания социальных конституционных прав граждан и нашу позицию против бюджета полицейского государства, антисоциальных пенсионной и медицинской "реформ"… Мы выражаем решительный протест против явно заказного, не имеющего под собой никаких оснований уголовного преследования", — говорится в заявлении на сайте партии.

По данным прокуратуры, дело завели по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти", санкция которой предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование будет вести управление Службы безопасности Украины в Запорожской области.