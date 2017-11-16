СМИ раскрыли имя информатора ФБР по "урановой сделке" между Россией и США

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Агентство Рейтер в четверг раскрыло фамилию предполагаемого информатора ФБР по расследованию "урановой сделки" РФ и США: это экс-лоббист компании Tenex Уильям Кэмпбелл.

Ранее минюст США разрешил информатору ФБР выступить перед членами конгресса по рассмотрению дела, в котором упоминаются "Фонд Клинтон", "Росатом", компания Uranium One и российская Tenex (международная торговая марка входящей в "Росатом" компании "Техснабэкспорт"), но имя этого человека держалось в секрете.

"Уильям Кэмпбелл, лоббист, подтвердил Рейтеру, что он является информатором, который будет давать показания и предоставлять документы в конгресс по одобрению в 2010 году администрацией (Барака) Обамы продажи Uranium One… российскому Росатому", — сообщило агентство.

По данным Рейтер, во время заключения данной сделки Кэмпбелл якобы был конфиденциальным источником ФБР в расследовании дела о предполагаемых нарушениях. Адвокат Кэмпбелла Виктория Таенсинг не уточнила, какие именно детали он намерен раскрыть конгрессу о данной сделке.

Республиканцы в конгрессе ранее обещали изучить сообщения в СМИ о том, что при заключении сделки были допущены предполагаемые нарушения, которые прежняя администрация США отказывалась расследовать.

Ранее Хилари Клинтон обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов после того, как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.

Uranium One объединяет зарубежные уранодобывающие активы "Росатома".