ЕС и Чили начали переговоры о модернизации соглашения об ассоциации

БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и Чили начали переговоры о модернизации соглашения об ассоциации, которое включает и договор о свободной торговле, говорится в пресс-релизе Внешнеполитической службы ЕС.

"ЕС и Чили запустили сегодня в Брюсселе переговоры для модернизации существующего соглашения об ассоциации", — говорится в сообщении.

Цель переговоров – расширить существующее сотрудничество между регионами, отмечает пресс-служба. ЕС считает необходимым усилить кооперацию, в том числе, в таких сферах, как космос, образование, цифровая политика, торговля.

Чили и Евросоюз заключили соглашение об ассоциации, которое включает и договор о свободной торговле, в 2002 году.