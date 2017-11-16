Глава ДНР распорядился подготовиться к обмену пленными и уточнить списки

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко распорядился подготовиться к обмену пленными с Киевом и уточнить списки, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Украина готова освободить 306 человек, ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. По мнению Медведчука, этот обмен стал бы серьезным шагом и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на востоке Украины.

"Глава ДНР Александр Захарченко дал распоряжение подготовиться к обмену пленными и уточнить списки", — сказали в пресс-службе.