Пекин намерен углублять партнерство с Эр-Риядом

ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Пекин рассматривает Эр-Рияд в качестве важного стратегического партнера, и вне зависимости от происходящих в мире и регионе событий не изменит своих намерений по дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом аль-Саудом.

"Поддержание тесных контактов между главами двух государств крайне важно, Китай и Саудовская Аравия являются стратегическими партнерами, доверие и взаимовыгодное сотрудничество двух стран непрерывно развивается. Вне зависимости от изменения ситуации в регионе и в мире, решительность Китая по углублению стратегического сотрудничества с Саудовской Аравией не изменится", — приводит китайский МИД слова Си Цзиньпина.

Саудовский король, в свою очередь, поздравил Си Цзиньпина с успешным проведением 19-го съезда Компартии Китая и переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета КПК. Он подчеркнул, что Эр-Рияд "намерен углублять межведомственное сотрудничество с Китаем на различных уровнях, работать над сопряжением китайской инициативы "Один пояс-один путь" и саудовской "Видение–2030", а также усиливать сотрудничество в финансовой, энергетической и других сферах".

"Китай поддерживает усилия Саудовской Аравии по защите государственного суверенитета, осуществлению еще большего развития", — также добавил китайский лидер.