Иран отказался от помощи Израиля после землетрясения, сообщил источник

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноя — РИА Новости. Иран немедленно отверг израильское предложение о помощи пострадавшим в недавнем землетрясении, сообщил РИА Новости источник в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Глава правительства накануне объявил о готовности оказать через Международный комитет Красного креста медицинское содействие жителям Ирана, в котором израильтяне видят главную угрозу национальной безопасности.

"Израиль обратился к Красному кресту с намерением оказать гражданскую гуманитарную помощь и получил немедленный отказ, который демонстрирует истинную сущность иранского режима", — сказал собеседник агентства.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Только в Иране, по разным данным, погибли от 430 до 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения.

"У меня сердце упало, когда я увидел кадры с ирано-иракской границы — матерей и отцов в поисках своих детей, похороненных под развалинами. Как отец, как израильтянин, как еврей я захотел помочь", — объяснил сам Нетаньяху свое решение предложить содействие иранцам и иракцам.

По его словам, "у израильтян нет конфликта с народом Ирана". "Наш конфликт — только с жестоким иранским режимом, который держит свой народ в заложниках, а нашему — грозит уничтожением", — добавил он.