Президент Зимбабве отказался уходить в отставку, сообщили СМИ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент Зимбабве Роберт Мугабе отказался уходить в отставку в ходе переговоров с военными, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к вооруженным силам страны.

"Они встретились сегодня. Он отказывается покидать пост. Я думаю, что он пытается выиграть время", — приводит агентство слова источника.

Ранее бывший премьер-министр Зимбабве, лидер оппозиции Морган Цвангираи заявил, что Мугабе нужно уйти в отставку в интересах страны.

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Мугабе, которому 93 года, руководит страной с объявления ею независимости в 1980 году.