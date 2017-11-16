Списки для обмена пленными с ДНР и ЛНР пока не согласованы, заявили в Раде

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики пока не согласовали с Киевом списки для обмена пленными, заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в четверг.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Украина готова освободить 306 человек, ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. По мнению Медведчука, этот обмен стал бы серьезным шагом и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на востоке Украины.

"В списке СБУ сегодня есть 157 граждан Украины. ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) подтверждают, что у них содержится из этого списка 88 человек. Ни о каких других подтверждениях и цифрах со стороны ОРДЛО пока не говорилось. Ни о согласованных списках, ни о цифрах",- написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Медведчук ранее рассказал, что 15 ноября исполняется ровно 14 месяцев с тех пор, как не проходят обмены пленными между Киевом и республиками Донбасса из-за того, что, согласно минскому соглашению, обмены должны производиться по формуле "всех на всех". По его словам, у Киева возникли сложности в выполнении этого принципа: например, согласно действующему законодательству, нельзя реализовать этот принцип в отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления.