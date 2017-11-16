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В мире

Суд обязал бывшую жену Берлускони вернуть ему 60 миллионов евро алиментов

18:2016.11.2017
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© AFP 2017 / ANDREAS SOLAROПремьер-министр Италии Сильвио Берлускони на итальянском телевидении. Архивное фотоПремьер-министр Италии Сильвио Берлускони на итальянском телевидении. Архивное фото
© AFP 2017 / ANDREAS SOLARO

РИМ, 16 ноя — РИА Новости, Сергей Старцев. Бывшая жена Сильвио Берлускони — Вероника Ларио должна возвратить итальянскому политику-миллиардеру около 60 миллионов евро, полученных ей в качестве алиментов после их развода в 2014 году, постановил в четверг Апелляционный суд Милана.

Итальянский государственный и политический деятель Сильвио Берлускони. Архивное фото
© AFP 2017 / Tiziana Fabi
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Согласно решению суда, которое немедленно вступило в законную силу, Ларио признана не имеющей право получать от экс-супруга ежемесячное пособие в размере 1,4 миллиона евро, как это было установлено ранее судом города Монца.

Решение миланского суда удовлетворить ходатайство адвокатов Берлускони основывается на недавнем постановлении Верховного кассационного суда Италии. Дело в том, что высшая судебная инстанция страны, разбирая детали существующей ныне на Апеннинах практики раздела имущества при разводе, сделала основным критерием принцип "экономического самообеспечения".

На деле это означает, что один из супругов, которому после развода должны выплачиваться алименты, не может требовать сохранения прежнего уровня жизни, существовавшего в годы брака. При определении размера пособия суд должен руководствоваться, прежде всего, тем, может ли экс-супруг сам обеспечить себя с финансовой точки зрения.

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© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Требуя отмены алиментов, адвокаты Берлускони указывали, что Ларио располагает денежными средствами в размере 16 миллионов евро, имеет многочисленные драгоценности, а также объекты недвижимости. Все это, по их мнению, свидетельствовало о том, что Ларио может полностью обеспечить свои потребности самостоятельно, без помощи бывшего супруга.

Апелляционный суд Милана согласился с доводами адвокатов экс-премьера и вынес решение об отмене алиментов и возврате полученной ранее суммы.

Изначально в декабре 2012 года в рамках бракоразводного процесса Миланский суд первой инстанции назначил Ларио алименты в размере 3 миллионов евро в месяц. Решение о столь крупной сумме пособия судьи как раз аргументировали необходимостью обеспечения Ларио того уровня жизни, к которому она привыкла за 20 лет официального брака.

Однако Берлускони обжаловал данное решение и добился сокращения размера алиментов до 2 миллионов евро. Кроме того, адвокаты Берлускони фактически решили инициировать второй бракоразводный процесс по месту жительства Ларио и подали соответствующие документы в суд города Монца, который принял решение снизить размер алиментов до 1,4 миллиона евро в месяц.

Сильвио Берлускони. Архивное фото
© AFP 2017 / Alberto Pizzoli
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Примечательно, что в мае этого года Верховный кассационный суд Италии рассматривал очередную апелляцию Берлускони и постановил, что он должен ежемесячно выплачивать своей бывшей жене 2 миллиона евро. Однако последующее решение высшей судебной инстанции относительно принципов назначения пособия при разводе все-таки позволило адвокатам экс-премьера добиться полной отмены алиментов.

Берлускони познакомился с актрисой Вероникой Ларио (настоящее имя Мириам Раффаэлла Бартолини) в 1980 году. Лишь спустя десять лет, уже имея троих детей — Барбару, Элеонору и Луиджи — они заключили официальный брак. О своем решении развестись с мужем Ларио публично объявила в мае 2009 года. В феврале 2014 года процедура развода была официально завершена в суде города Монца, однако экс-супруги еще долгое время продолжали судиться по вопросу о размере алиментов.

В настоящее время 81-летний Берлускони поддерживает близкие отношения с 32-летней Франческой Паскале, которая несколько лет назад заявила, что хочет выйти за него замуж.

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Популярные комментарииВсе комментарии
Мимо Шол
Вот как надо ставить на место черезчур жадных бывших жен. Типа, давай-ка сама-сама.
18:41
16.11.2017
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