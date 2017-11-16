ЛОНДОН, 16 ноя – РИА Новости. Посольство России в Великобритании обратилось в университеты Великобритании и США, на чьи исследования ссылаются британские СМИ, сообщая о якобы влиянии России на исход референдума о выходе Британии из ЕС, за исходными материалами, сообщил РИА Новости представитель посольства.

"К сожалению, британская пресса практически всегда ссылается на неопубликованные документы и другие источники закрытого характера. Поскольку в последних из них, касающихся российско-британских отношений, делаются ложные обвинения в наш адрес, мы обратились в соответствующие университеты — Эдинбурга и Суонси в Великобритании и Беркли в США — с просьбой направить нам исходные материалы. Исходим из того, что российские специалисты должны иметь возможность ознакомиться с их методологией и проверить их выводы", — рассказал собеседник агентства в ответ на вопрос, ознакомлено ли диппредставительство с упоминаемыми в СМИ исследованиями "британских учёных" о якобы "российском влиянии через соцсети" на результаты референдума.

"С учетом антироссийской кампании, развернувшейся здесь после "банкетной речи" премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, думаем, что к этим документам возникнет много вопросов, если, конечно, они не носят секретный характер", — добавил он.

"В более широком плане исходим из того, что российские специалисты должны проверять все утверждения относительно "российского вмешательства в дела Великобритании", которые носят деструктивный характер для российско-британских отношений. Мы абсолютно не приемлем голословных обвинений, которые, кстати, ведут к потере доверия к Лондону и со стороны иностранных партнёров", — отметил представитель посольства.