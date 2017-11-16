Жителей Аляски призвали подготовиться на случай ядерного удара КНДР

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Член комитета по планированию чрезвычайных ситуаций на Аляске Джереми Зидек (Jeremy Zidek) призвал местных жителей подготовиться на случай ядерного удара со стороны КНДР, в том числе запастись противорадиационными лекарствами, сообщает Daily Mail.
Также Зидек посоветовал сделать дома запасы воды, подготовить фонари и радио.
"То, что мы советуем людям — это то же самое, чтобы они делали при подготовке к любому другому бедствию", — сказал член комитета. По его словам, во время ядерной атаки может не быть времени для эвакуации, поэтому "наилучший совет — укрыться и ждать окончания атаки".
Недавно в Форте Грили на Аляске США закончили размещение ракет наземного базирования, предназначенных для перехвата ракет из Северной Кореи и Ирана.