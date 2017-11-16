В Париже протестующие против политики Макрона начали громить банки

ПАРИЖ, 16 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Участники акции протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже начали громить банки на своем пути, передает корреспондент РИА Новости.
Витрину одного из банков они разрушили полностью, из разбитого окна выглядывают испуганные люди. Еще несколько витрин также сильно повреждены.
На место происшествия прибыл полицейский спецназ, в него полетели несколько бутылок и камней. Силовики пока не отвечают на провокации ни слезоточивым газом, ни резиновыми дубинками, но держат их наготове.