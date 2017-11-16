В Париже протестующие против политики Макрона начали громить банки

ПАРИЖ, 16 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Участники акции протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже начали громить банки на своем пути, передает корреспондент РИА Новости.

Шествие началось от площади Республики около 14:00 (16:00 мск). Сначала оно было мирным, но затем анархисты, шедшие в начале колонны, стали громить витрины банков и финансовых учреждений. В ход шли палки, куски асфальта и бутылки.

Витрину одного из банков они разрушили полностью, из разбитого окна выглядывают испуганные люди. Еще несколько витрин также сильно повреждены.

© РИА Новости / Иванова Виктория Участники акции протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже начали громить банки. 16 ноября 2017 © РИА Новости / Иванова Виктория Участники акции протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже начали громить банки. 16 ноября 2017

На место происшествия прибыл полицейский спецназ, в него полетели несколько бутылок и камней. Силовики пока не отвечают на провокации ни слезоточивым газом, ни резиновыми дубинками, но держат их наготове.