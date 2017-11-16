В Зимбабве оппозиция призвала президента Мугабе уйти в отставку

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывший премьер-министр Зимбабве, лидер оппозиции Морган Цвангираи заявил, что президенту Роберту Мугабе стоит уйти в отставку в интересах страны, передает агентство Рейтер.

"В интересах людей Роберт Мугабе должен немедленно уйти в отставку и покинуть пост", — сказал Цвангираи в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Мугабе, которому 93 года, руководит страной с объявления ею независимости в 1980 году.